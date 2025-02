Starcie w niemieckim parlamencie. "Czysta katastrofa"

Scholz podczas wystąpienia oskarżył Merza o zagrażanie integracji europejskiej swoimi planami migracyjnymi. - Friedrich Merz zamierza pogrzebać Europę - powiedział kanclerz. Jego zdaniem czyniąc to, Merz podważa również "dumne dziedzictwo" byłych kanclerzy z CDU: Konrada Adenauera, Helmuta Kohla i Angeli Merkel.

Scholz oskarżył kandydata CDU/CSU na kanclerza o "nieodpowiedzialny hazard" w kontaktach z prawicowo-populistyczną Alternatywą dla Niemiec (AfD) i celowe poleganie na poparciu skrajnej prawicy, aby przegłosować swoich demokratycznych konkurentów. Jego zdaniem to złe znaki na okres po wyborach.

Pod koniec stycznia Bundestag niewielką większością głosów poparł uchwałę zgłoszoną przez chadecję, która wzywa m.in. do odsyłania na granicach osób ubiegających o azyl w Niemczech. Udało się to dzięki głosom izolowanej dotychczas AfD, co wywołało oburzenie części niemieckiej opinii publicznej i polityków. Projekt ustawy w tej sprawie został ostatecznie odrzucony.