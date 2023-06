Biały marsz po zastrzeleniu Nahela. "W zeszłym tygodniu powiedziałem mu 'do zobaczenia wkrótce'"

We francuskim Nanterre zorganizowano w czwartek milczący marsz, będącego protestem po zastrzeleniu przez policjanta nastoletniego Nahela. Wśród kilku tysięcy osób biorących udział wzięli między innymi matka chłopca oraz jego koledzy. Choć marsz przebiegał początkowo spokojnie, doszło do starć z policją, która użyła gazu łzawiącego.

W czwartek po południu w podparyskim Nanterre ruszył biały marsz protestu przeciw zastrzeleniu we wtorek przez policjanta 17-letniego Nahela, co wywołało rozruchy na przedmieściach francuskich miast.

W pochodzie wzięła udział matka zastrzelonego chłopca

W proteście uczestniczy matka zastrzelonego 17-latka i jego koledzy. - To był mój kumpel, w zeszłym tygodniu powiedziałem mu "do zobaczenia wkrótce", ale gliniarze rzucili się na niego jak na królika – powiedział "Le Figaro" jeden z uczestników marszu.

"Słyszymy wyrażane cierpienie i złość, składamy szczere kondolencje matce i rodzinie Nahela, ale jednogłośnie stwierdzamy, że przemoc nigdy nie jest dobrą drogą. Wzywamy wszystkich wierzących, aby byli sługami pokoju, i wszyscy razem jesteśmy gotowi, aby się do niego przyczynić" – napisał biskup Nanterre w komunikacie prasowym, wzywając też "przywódców religijnych miasta Nanterre do dialogu i pokoju".

Starcia z policją

Podczas marszu doszło także do starć z policją, która użyła gazu łzawiącego. Słychać było wystrzały - podał obecny na miejscu dziennikarz "Le Figaro".

W Nanterre pod Paryżem doszło także do starć z policją

W Nanterre pod Paryżem doszło także do starć z policją PAP/EPA/YOAN VALAT

17-letni Nahel M. został zastrzelony we wtorek rano, gdy policja zatrzymała go za łamanie przepisów drogowych. Według przedstawianej na początku wersji policji funkcjonariusz użył broni, ponieważ nastolatek chciał go przejechać. Według AFP przeczą temu jednak nagrania zdarzenia.