Zwłoki, list pożegnalny i przełomowe wyznanie. To może być koniec prawie 40-letniego polowania na mordercę 

Emerytowany francuski policjant i były żandarm był najprawdopodobniej znanym francuskim seryjnym mordercą zwanym Le Grele - donosi BBC. Francois Verove miał przyznać się do tego w liście pożegnalnym, który odnaleziono w środę przy jego zwłokach w miasteczku Le Grau-du-Roi. Według prokuratury DNA mężczyzny odpowiada temu, które wykryto na dowodach z kilku miejsc zbrodni. Zwłoki Verove'a odnaleziono kilka dni po tym, jak otrzymał wezwanie na badania DNA w związku z jedną ze spraw związanych z Le Grele.

Zbrodnie seryjnego mordercy, nazywanego Le Grele, od kilkudziesięciu lat wstrząsały Francją. Do jednej ze spraw Le Grele, po latach, wrócił sędzia śledczy. Rozesłał listy do 750 żandarmów, którzy w latach 1986-1994 stacjonowali w Paryżu. Jednym z nich był 59-letni Francois Verove - były żandarm i emerytowany policjant. 24 września otrzymał wezwanie, by stawić się na badania DNA, które miały się odbyć pięć dni później. 27 września żona mężczyzny zgłosiła jego zaginięcie.