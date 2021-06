Okazja "do testowania sojuszy". Francuzi idą głosować

Francuzi w niedzielę pójdą do urn wyborczych, by w pierwszej turze głosowania do władz regionalnych i departamentalnych wybrać swoich przedstawicieli. Według sondaży przegranym wyborów może się okazać lewica. Wybory, pierwotnie przewidziane w marcu, odbędą się z trzymiesięcznym opóźnieniem z powodu pandemii koronawirusa.