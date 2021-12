Emir Dubaju ma zapłacić byłej żonie 554 miliony funtów. Sąd ocenił, że tyle da bezpieczeństwo Hadży i jej dzieciom

Emir Dubaju Muhammad ibn Raszid musi zapłacić ponad 554 miliony funtów (650 milionów euro) na rzecz swojej byłej żony Hadży bint al-Husajn i dwójki ich niepełnoletnich dzieci. Kobieta mówiła przed sądem, że potrzebuje pieniędzy, by przez resztę życia zapewnić bezpieczeństwo sobie i dzieciom.

Hadża domagała się praw do opieki nad dwójką dzieci z ich małżeństwa, z którymi zbiegła na Wyspy. Ibn Raszid chciał, by 14-letnia Dżalila oraz 9-letni Zajid powrócili do Dubaju.