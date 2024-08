"Dużo więcej" niż tysiąc żołnierzy. Trzy cele ukraińskiej ofensywy

Siły ukraińskie weszły do obwodu kurskiego w Rosji 6 sierpnia i do dziś prowadzą tam walki. Niedziela to szósty dzień ukraińskiej operacji na terytorium Rosji. Rozmówca agencji AFP - wysoki rangą przedstawiciel władz Ukrainy - zapewnił, że ukraińscy żołnierze będą na terytorium Rosji przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego. Przekazał też, że Kijów nie ma w planie zaanektowania ziem, które zajął.