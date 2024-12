Tajemnicze drony na niebie, lotnisko wstrzymało ruch. "To zaszło za daleko"

- To zaszło za daleko - oceniła gubernator stanu Nowy Jork Kathy Hochul i wezwała stanowe centrum wywiadu do zbadania incydentów. Wezwała również Kongres USA do uchwalenia ustawy, która wzmocniłaby nadzór FAA nad dronami i przyznałaby większe uprawnienia stanowym i lokalnym organom ścigania do ich monitorowania.