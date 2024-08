Trump "uzgodnił z Fox News" nową datę debaty. Sztab Harris: wystraszył się

"Spotkam się z nią 4 września albo w ogóle się z nią nie spotkam" - przekazał były prezydent Donald Trump. Tak na platformie Truth Social odniósł się do informacji ze sztabu obecnej wiceprezydent Kamali Harris, że będzie ona dążyć do organizacji debaty 10 września w telewizji ABC.

"Donald Trump wystraszył się"

Sztab Harris mówi zaś o 10 września w ABC. Przypomina się, że wcześniej Trump i Joe Biden - jeszcze zanim prezydent wycofał się z wyścigu o reelekcję - zgodzili się, że ich druga debata odbędzie się właśnie tego dnia w tej telewizji. Szef kampanii Kamali Harris do spraw komunikacji Michael Tyler powiedział: "Donald Trump wystraszył się i stara się wycofać z debaty, na którą się już zgodził, i biegnie do Fox News, żeby wyciągnęli go z kłopotów". Tym samym, zauważa Associated Press, debata kandydatów przed wyborami wyznaczonymi na 5 listopada wydaje się mniej prawdopodobna.