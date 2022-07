"Strzelał do tłumu". Relacje świadków ataku w centrum handlowym

Atak w centrum handlowym w Kopenhadze wstrząsnął Danią. - Ludzie najpierw myśleli, że to złodziej. Potem nagle usłyszałam strzały i rzuciłam się za ladę wewnątrz sklepu - mówiła jedna z kobiet, która była świadkiem ataku. Według relacji osób, które znajdowały się w centrum handlowym w czasie ataku, napastnik miał oddać około dziesięciu strzałów. - Wydawał się bardzo agresywny i wykrzykiwał różne rzeczy - powiedział inny ze świadków.

Świadkowie o ataku w centrum handlowym w Kopenhadze

- Ludzie najpierw myśleli, że to złodziej. Potem nagle usłyszałam strzały i rzuciłam się za ladę wewnątrz sklepu - powiedziała w rozmowie z TV2 Rikke Levandovski, która była świadkiem ataku. - On po prostu strzelał do tłumu, a nie w sufit czy w podłogę - dodała.