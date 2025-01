Zamykane szkoły, ochroniarze i legitymowanie rodziców. Chorwacja reaguje po ataku

Na mocy nowych regulacji we wszystkich szkołach w kraju na czas lekcji mają być zamykane drzwi. Na dyrektorów nałożono też obowiązek oddelegowania jednego z pracowników do monitorowania wejścia do budynku. Rodzice czy inni odwiedzający będą odtąd mogli wejść do szkoły wyłącznie po uprzednim powiadomieniu placówki lub na jej zaproszenie. Będą też przy tym musieli potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dowodu osobistego bądź innego dokumentu ze zdjęciem.