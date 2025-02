W Watykanie "panuje oczywisty lęk"

Pacjent z grupy ryzyka

Dziennik "Corriere della Sera" podkreśla w środę, że wiek i przebyte choroby papieża Franciszka sprawiają, że obecna sytuacja jest skomplikowana, a on jest pacjentem z grupy ryzyka.

Cytowany pneumolog profesor Sergio Harari ze szpitala w Mediolanie wyjaśnił, że fakt, iż zapalenie oskrzeli jest w fazie początkowej sprawia, że nie wiadomo jeszcze, do jakiego stopnia płuca zostaną zaatakowane. - Trzeba czekać - ocenił rozmówca "Corriere della Sera".

O niepokoju o papieża pisze także "La Repubblica" podkreślając, że doszło do pogorszenia jego stanu. Jak zauważa ten rzymski dziennik, w ciągu pięciu dni od hospitalizacji nastrój w Watykanie zmienił się z optymizmu w niepokój. Gazeta dodaje, że zapalenia płuc nie stwierdzono z chwilą przyjęcia Franciszka do szpitala, co oznacza, że jego stan pogarszał się stopniowo.