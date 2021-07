Przez trzy dni był uwięziony w zalanym garażu. Przetrwał dzięki kanałowi wentylacyjnemu

Mieszkaniec dotkniętego powodzią Zhengzhou, stolicy prowincji Henan, przez trzy dni był uwięziony w podziemnym garażu. Z zalanego wodą pomieszczenia uratowali go strażacy. W trakcie akcji ratowniczej odnaleźli również trzy ciała. Według państwowych mediów, bilans ofiar śmiertelnych żywiołu wzrósł do 58 osób.

Ocalony mężczyzna to Li Yongsheng. Strażacy odnaleźli go podczas przeszukiwania podziemnego garażu w piątek po południu. Trafił do szpitala z niewielkimi obrażeniami. Uratował się, leżąc w kanale wentylacyjnym otoczonym pływającymi samochodami.