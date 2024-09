Były ochroniarz Putina został członkiem Rady Bezpieczeństwa Rosji

52-letni Aleksiej Diumin to były ochroniarz Władimira Putina, a później m.in. gubernator obwodu tulskiego i były wiceminister obrony, nadzorujący rosyjski przemysł zbrojeniowy. Po ofensywie sił ukraińskich na obwód kurski w sierpniu tego roku, Władimir Putin mianował go na stanowisko urzędnika "posiadającego pełen zakres uprawnień do wyeliminowania kryzysu operacyjnego" w tym przygranicznym regionie.