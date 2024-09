Były doradca Trumpa z zarzutami. Występował w rosyjskiej telewizji

Kontakty ludzi Trumpa z przedstawicielami Kremla

Simes to znany publicysta, analityk i działacz polityczny, który wyemigrował z ZSRR w 1973 roku. Był nieformalnym doradcą Richarda Nixona i stał na czele stworzonego przez niego ośrodka Center for the National Interest (wydawał też magazyn "The National Interest"), a w 2016 roku był doradcą sztabu wyborczego Donalda Trumpa.