Brazylia. Mężczyzna zaatakował siekierą w przedszkolu, nie żyje czworo dzieci

W przedszkolu w Blumenau w południowej Brazylii 25-latek zaatakował małą siekierą. Nie żyje co najmniej czworo dzieci, a kolejnych czworo zostało rannych. Prezydent Brazylii napaść nazwał "absurdalnym aktem nienawiści i tchórzostwa". Napastnik został zatrzymany.

Mężczyzna około godziny dziewiątej czasu lokalnego wdarł się z małą siekierą do przedszkola w Blumenau w południowej Brazylii. Szef lokalnej policji Marcio Alberto Filippi przekazał dziennikarzom, że napastnik dostał się do tej prywatnej placówki, wspiąwszy się po jej ścianach. BBC, cytując strażaków, podało, że wewnątrz w momencie ataku przebywało około 40 dzieci.

25-latek zabił co najmniej czworo dzieci - trzech chłopców i dziewczynkę - w wieku od pięciu do siedmiu lat. Pod opieką lekarzy jest czwórka rannych dzieci w wieku od trzech do pięciu lat.