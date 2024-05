5 maja startuje Wings for Life - to wyjątkowy wyścig, który odbywa się jednocześnie na całym świecie. W biegu może wziąć udział każdy, bo można pobiec też wokół własnego domu by być razem i wspomóc tych którzy biegać nie mogą. Cały dochód z biegu przeznaczony jest na badania nad urazami rdzenia kręgowego. Materiał magazynu "Polska i Świat".