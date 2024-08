Biden: to prawdziwe zagrożenie dla USA

"Ledwo mogę powiedzieć, ile mam lat"

Wracając do swojej debaty z Donaldem Trumpem 27 czerwca w CNN, dodał: - Naprawdę, naprawdę miałem zły dzień podczas tej debaty, ponieważ byłem chory, ale nie mam poważnego problemu ze zdrowiem – zapewnił reportera CBS, który wypytywał go o jego stan zdrowia.

Biden przyznał, że jego wiek znacząco zaważył na decyzji o wycofaniu się z kampanii, aby zrobić miejsce dla 59-letniej Kamali Harris. - Ledwo mogę powiedzieć, ile mam lat (...) trudno mi to wydusić z ust – powiedział.

Cel: pokonać Trumpa

Prezydent wyjaśnił również, że Demokraci w Kongresie wyrażali poważne obawy co do swoich szans na reelekcję podczas częściowych wyborów do organów legislacyjnych, które również odbędą się 5 listopada. - Wielu moich koleżanek i kolegów z Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów i Senacie myślało, że zrobię im krzywdę – powiedział.