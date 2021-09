Swiatłana Cichanouska w Karpaczu. "Nie zatrzymamy się, dopóki wszyscy na Białorusi nie będą wolni"

Cichanouska żąda uwolnienia opozycjonistów

Siostra Kalesnikawej: ich proces był bezprawny od samego początku

- Nie możemy się zatrzymać, musimy publicznie żądać ich zwolnienia, musimy apelować do organizacji międzynarodowych i polityków - mówiła siostra skazanej białoruskiej opozycjonistki.

Kalesnikawa i Znak skazani

Kalesnikawa i Znak zostali oskarżeni o wezwania do działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego, zmowę w celu przejęcia władzy w kraju, utworzenie organizacji ekstremistycznej. Groziła im kara pozbawienia wolności do 12 lat. Ich proces trwał od 4 sierpnia. 39-letnia Kalesnikawa i 40-letni Znak byli pracownikami sztabu byłego bankiera Wiktara Babaryki, którego nie dopuszczono do startu w wyborach prezydenckich na Białorusi w 2020 roku, a w bieżącym roku skazano na 14 lat kolonii karnej za rzekome malwersacje finansowe.