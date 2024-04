Pracownik browaru cierpi na zespół autobrowaru. Dzięki temu uniknie kary

O nietypowej sprawie sądowej w Belgii poinformowała w poniedziałek agencja Reutera. Prawniczka Anse Ghesquiere powiedziała, że jej klient cierpi na rzadką chorobę, podczas której dochodzi do endogennej produkcji etanolu. Dodała, że "kolejnym niefortunnym zbiegiem okoliczności" jest to, że mężczyzna ten pracuje na co dzień w browarze.