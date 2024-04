Przywódca austriackiej skrajnej prawicy objęty dochodzeniem w sprawie korupcji

Jak podała Centralna Prokuratura ds. Przestępstw Gospodarczych i Korupcji (WKStA), przywódca skrajnie prawicowej partii Herbert Kickl jest oskarżony o to, że w latach 2018 i 2019, gdy jego partia FPOe była w rządowej koalicji, jako minister spraw wewnętrznych zamówił reklamy w dużej grupie prasowej "na koszt Republiki Austrii", a w zamian media zobowiązały się do "przyjaznego dla partii" przekazu.

Austriacka Partia Wolności prowadzi w sondażach

Strache został wydalony z partii FPOe po upadku koalicji w wyniku skandalu z 2019 r. Po odejściu Strachego liderem partii został Kickl. Ugrupowanie to prowadzi z sondażach, mając ok. 30 proc. poparcia i zdecydowanie wyprzedza rządzących obecnie wraz z Zielonymi konserwatystów oraz socjaldemokratów.

"Ibizagate". Rosyjska inwestorka miała pomóc w kampanii wyborczej

Na taśmach z Ibizy "inwestorka" mówi, że chce zainwestować w Austrii kilkaset milionów euro. Kobieta podawała się za siostrzenicę rosyjskiego oligarchy Igora Makarowa. Jak pisał "Der Spiegel", z rozmowy miało wynikać, że chodzi o środki pochodzące z wątpliwego źródła. Rosjanka rozważała przejęcie 50 procent udziałów we wpływowym tabloidzie "Kronen Zeitung" i wsparcie FPOe w toczącej się wówczas kampanii wyborczej do parlamentu. - Jeśli dwa-trzy tygodnie przed wyborami to medium nas wesprze, to osiągniemy nie 27 procent, a 34 procent. I właśnie o to chodzi - mówił wyraźnie podekscytowany Strache we fragmencie nagrania opublikowanym na stronie internetowej "Sueddeutsche Zeitung".