16-latek ruszył na policjanta z nożem, padł jeden strzał

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na parkingu przed sklepem w Willetton, na południowych przedmieściach stolicy Australii Zachodniej, Perth. Nastolatek uzbrojony w nóż rzucił się na 30-letniego mężczyznę i ranił go w plecy - relacjonował portal ABC News. Na miejscu pojawiło się trzech policjantów. Jeden z nich miał przy sobie pistolet, pozostali funkcjonariusze byli uzbrojeni w paralizatory.

Funkcjonariusz policji stanowej Col Blanch, opisując w niedzielę to zdarzenie, mówił dziennikarzom, że nastolatek biegał po parkingu, a na wezwanie policji odmówił położenia noża na ziemi. Policjanci użyli paralizatorów, ale "nie przyniosło to pożądanego efektu". - Chłopiec w dalszym ciągu zbliżał się do funkcjonariusza, który miał broń palną. Policjant oddał jeden strzał i śmiertelnie go zranił - dodał Blanch.