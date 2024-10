Ziemia, zieleń, ciepło, mama. Czego powódź nie oddała

Ciepło

Na Papierniczej, na Spółdzielczej, gdzie woda sięgała do pasa na parterze - w tych mieszkaniach w ogóle nie da się spać. Przenieśli się do rodziny. Beata do mamy. Obie nauczycielki, normalnie przyjaciółki, teraz się gryzą. - Zjadłaś? Co zjadłaś? Kiedy zjesz? - Beata już nie może tego słuchać. Rano do szkoły, po szkole skuwać ściany w mieszkaniu. Te ściany, które dopiero malowała na srebrnoszaro. Firany dostała od mamy, wzór w deszcz, tysiąc złotych. Koleżanki wzięły do prania, trzy razy już próbowały sprać błoto. W każde wakacje dłubała tu z mężem, nigdzie nie wyjeżdżali. W przerwie na papierosa siada na pufie, ostatnim meblu z kompletu wypoczynkowego na kredyt i marzy: wrócić wieczorem z pracy do siebie.