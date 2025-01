Zbrodnia VAT-owska w PKOl? Skarbówka zawiadamia prokuraturę

Do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia tak zwanej zbrodni VAT przez prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza - ustalił tvn24.pl. To efekt kontroli, jaką od sześciu miesięcy prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa w PKOl, Polskim Związku Koszykówki i powiązanych spółkach. Górna granica kary za takie przestępstwo to 25 lat więzienia.