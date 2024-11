Nawrocki jak Duda w 2015? "Obaj są tworzeni od początku do końca przez spin doktorów"

- Muszę wyjaśnić nasze motywy, motywy partii Prawa i Sprawiedliwości, która podjęła decyzję o wysunięciu kandydata bezpartyjnego, kandydata niezależnego, kandydata, którego wielu spośród naszych wybijających się działaczy, także z samej czołówki, nie znało bliżej. O naszej decyzji zdecydowały osobiste zalety pana doktora Karola Nawrockiego , jego życiowa droga i także to, że dzisiaj mamy stan szczególny - wewnętrzną wojnę, wojnę polsko-polską. My tej wojny nie chcemy - powiedział Kaczyński podczas konwencji w Krakowie.

"Duża część wyborców nie cierpi partii politycznych"

- "Obywatelski" kandydat może zadziałać. O ile twardy elektorat PiS zagłosuje na kogokolwiek kojarzonego z PiS, to jest duża część wyborców, która po prostu nie cierpi partii politycznych. W związku z tym każdy kandydat bez partyjnej legitymacji będzie kandydatem trochę lepszym. To wielkie zadanie sztabu wyborczego, żeby podkreślać, że Nawrocki nigdy nie był w PiS, on tylko chce bronić polskości i bić się o Polskę - mówi nam dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, adiunkta na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego.