Witajcie w Polsce - na arenie ciężkich starć w atmosferze

Jest 21 kwietnia 2022 roku. Wyjeżdżam o poranku ze Skierniewic leżących w centrum Polski. Jest zimno, temperatura wynosi sześć stopni Celsjusza, pada deszcz, więc odczuwalna to jakieś trzy stopnie. Szczękam zębami i zastanawiam się, gdzie jest wiosna. Za chwilę majówka, a drzewa wokół gołe, tylko na nielicznych gałęziach drżą w deszczu rachityczne listki. Kwiecień w tym roku jest wyjątkowo nieprzyjemny.

Podróżuję na południowy zachód. Po drodze, gdzieś za Ostrowem Wielkopolskim, na drzewach jest więcej liści, a pola są zazielenione. Po godzinie 12 wysiadam z pociągu we Wrocławiu, a pół godziny później z tramwaju numer 9 przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza i Wyszyńskiego. Przede mną rozciąga się widok na drzewa Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Większość jest zielona lub obsypana białymi i różowymi kwiatami. Ta zieleń jest tak cudna, że zachowuję się jak japoński turysta i muszę ją sfotografować. Choć w zawodzie meteorologa pracuję od ponad 20 lat i jestem świadoma różnic klimatycznych między poszczególnymi regionami Polski, to jednak doświadczenie na własnej skórze tak dużej zmiany w pejzażu, w ciągu zaledwie kilku godzin, jest jak podróż z jednej strefy klimatycznej do drugiej.