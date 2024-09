Tusk. Wróg numer jeden Viktora Orbana

Góralczyk podkreśla, że dla partii rządzącej na Węgrzech Tusk to symbol zła. Ale dla opozycji - nadzieja. - Zwycięstwo Donalda Tuska w Polsce dało jej nadzieję. Pokazało, że się da. Opozycja podkreśla przyjaźń z Polską i Polakami - tłumaczy profesor.

Jacek Tacik: Trump o Orbanie podczas debaty z Kamalą Harris: "Jeden z najbardziej szanowanych ludzi. Nazywany silnym człowiekiem. To twarda osoba. Mądry premier Węgier".

Prof. Bogdan Góralczyk: God bless America, skoro kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych musi podpierać się Viktorem Orbanem. Gdzie my jesteśmy? No, ale premier Węgier już dwukrotnie gościł u Trumpa w jego rezydencji w Mar-a-Lago na Florydzie.

Ostatni raz - zanim pojechał do USA - urządził swoje "samozwańcze pokojowe tournee". Był w Kijowie - pierwszy raz od wybuchu wojny, następnie - nie informując Zełeńskiego - ruszył do Moskwy, gdzie spotkał się ze swoim starym przyjacielem Władimirem Putinem, potem do Pekinu na szczyt NATO, gdzie nie rozmawiał z Joe Bidenem, ale z prezydentem Turcji.