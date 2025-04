- Zatrzymali nas na kilkanaście godzin, nagrali nasze oświadczenia, przesłuchali. Ostatecznie tym razem wypuścili na wolność, ale z informacją, że już nigdy nie dostaniemy pracy w sektorze publicznym - opowiadają aktywiści, którzy pod koniec marca zgromadzili się na stambulskim placu Maltepe na proteście w obronie Ekrema İmamoğlu. Nie chcą podawać publicznie swoich danych, bo pamiętają, czym może się to dla nich skończyć - część z nich w tureckim areszcie spędziła już kiedyś całe tygodnie. Za krytykę władzy byli oskarżani o związki z organizacjami terrorystycznymi, izolowani od swoich rodzin, niektórzy za popieranie opozycji tracili pracę.

Mimo to teraz znowu stanęli w tłumie kilku milionów ludzi niezadowolonych z zatrzymania Ekrema İmamoğlu - polityka opozycji, który właśnie został kandydatem na prezydenta Turcji z ramienia Republikańskiej Partii Ludowej (CHP), choć wybory planowane są dopiero na 2028 rok. A jednak Turcy wyszli teraz na ulice wszystkich dużych miast: byli w Stambule, Ankarze, Izmirze, Bursie, Adanie, Antalyi. To centra biznesowe, ośrodki akademickie, ważne turystyczne punkty na mapie kraju.

Ludzie mieli na transparentach hasła nawołujące do wypuszczenia Ekrema İmamoğlu, apele o powrót prawdziwej demokracji i przymiotnikowych wyborów: prawdziwie powszechnych i przede wszystkim równych, w których opozycja ma choćby równy z rządzącymi dostęp do państwowych mediów. Niektórzy aktywiści byli przebrani: światowe media obiegło zdjęcie z Antalyi, na którym widać zakutego w kajdanki Pikachu, a na usta wielu obserwatorów cisnęło się pytanie: "gotta catch 'em all"?, czyli: "czy masz już wszystkie?".