Stary zeszyt, 265 nazwisk i DNA. Policja wraca do sprawy tajemniczej śmierci pod Matragoną

We wrześniu 2000 roku grzybiarz znalazł w namiocie pod szczytem góry w Bieszczadach rozkładające się ciało. Przy zwłokach nie było żadnych rzeczy osobistych ani żadnych dokumentów - nic co pozwoliłyby zidentyfikować zmarłą osobę.

Sprawa podjęta z archiwum

Okoliczności śmierci wyjaśniała Prokuratura Rejonowa w Lesku. Zleciła m.in. przeprowadzenie sekcji zwłok. Biegli z zakresu medycyny sądowej ustalili, że należą do mężczyzny w wieku około 30-50 lat. W namiocie - jak stwierdzili - mogły leżeć od kilku do nawet kilkudziesięciu tygodni. Nie znaleźli na nich śladów świadczących o tym, aby do śmierci mężczyzny przyczyniły się inne osoby. Między innymi na podstawie tych ustaleń prokurator po trzech miesiącach zdecydował o umorzeniu śledztwa.