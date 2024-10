Czekając na wyrok. Co wiemy, a czego nie po procesie odwoławczym w sprawie "Skóry"?

W styczniu 1999 roku wyłowiono z Wisły fragmenty ludzkiej skóry. Szybko okazało się, że szczątki należą do zaginionej 23-letniej studentki Katarzyny Z. Śledczy ustalili, że nie może być mowy o wypadku - ktoś celowo "wyciął" fragmenty skóry młodej kobiety, tak by całość przypominała koszulę z ludzkiego ciała.

"Czasem człowiek coś powie, nie zastanowi się"

Jakie przedstawiono dowody? Prokuratura przyznaje wprost - jednoznacznego potwierdzenia winy Roberta J. nie ma. Są za to poszlaki i to one mają przesądzać o tym, że oskarżony przetrzymywał, później torturował, a na koniec zabił i oskórował 23-letnią studentkę. Jednak tyle samo co poszlak jest też wątpliwości: czy materiał zebrany przez prokuraturę pozwalał w ogóle, by kogokolwiek na jego podstawie skazać?