Czy Ślązaków i Kaszubów jest mniej? Nieprzyjazny kwestionariusz i zły Kaszub Donald Tusk

Co to właściwie znaczy, że czują się Polakami? Odpowiedź zawiera się w przyjętej przez Główny Urząd Statystyczny definicji pojęcia "narodowość - przynależność narodowa lub etniczna". Jest to "deklaratywna, oparta na subiektywnym odczuciu, indywidualna cecha każdego człowieka". Wystarczy więc zadeklarować: jestem Polakiem (Ślązakiem, Kaszubem, ale też Niemcem, Anglikiem, Ukraińcem), by zostać uznanym za członka danej wspólnoty narodowej lub etnicznej. Nie ma to więc nic wspólnego z obywatelstwem i nie jest uwarunkowane "więzami krwi".