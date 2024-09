"Kiedy informacja o śmierci ucznia podawana jest na apelu pomiędzy planami na semestr a zaproszeniem na zajęcia pozalekcyjne…"

Dane dotyczące prób samobójczych wśród osób do 18 r. ż. rosną z roku na rok. W 2023 roku aż 2139 nastolatków podjęło próbę samobójczą. 146 osób zmarło.

Iga Dzieciuchowicz: - Co roku Fundacja "GrowSpace", której jesteś członkiem, publikuje nowe dane o samobójstwach i zamachach samobójczych wśród dzieci i młodzieży. To przerażające liczby, które wciąż rosną. W 2022 roku odnotowano 2093 zamachy samobójcze, z czego 156 zakończyło się zgonem. W ubiegłym roku było to 2139 zamachów, zmarło 146 osób.