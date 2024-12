12 słów kluczy na 12 miesięcy. Podsumowujemy pierwszy rok rządu

13 grudnia mija rok od przejęcia władzy przez rząd Donalda Tuska . Oto słowa klucze związane z jego działaniami. To lista skrócona, niepełna, ale hasłowo przywołująca najbardziej palące kwestie, które zdefiniowały politycznie mijający rok.

Zmiana

- Myślę, że podstawowym sukcesem jest przywrócenie rządów koalicyjnych, powolnych w tym sensie tego słowa, że demokracja jest niedoskonała, powolna, czasami jest gadatliwa, ale właśnie dzięki temu, że ona taka jest, my obywatele jesteśmy bezpieczniejsi. Demokracja nie może być za silna - podkreśla w rozmowie z tvn24.pl dr hab. Mikołaj Cześnik, politolog z Uniwersytetu SWPS, specjalizujący się w badaniach wyborczych i zachowaniach wyborczych. - Jest więcej parlamentaryzmu. Naturalne w demokracji spory znowu zyskały prawo istnienia, ale oczywiście z jakiegoś powodu tym akurat rządzący się nie chwalą. Powiedziałbym, że to jest powrót do polskiej normalności - dodaje.