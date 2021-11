Goście prezesa w biurze dziennikarki, kierownik na czatach. Tajemnica pokoju A206

Małgorzata Warzecha od czterdziestu lat jest dziennikarką Radia Łódź. Od początku października reprezentuje połączone związki zawodowe pracowników radiostacji w sporze zbiorowym z prezesem radia - zatrudnionym na tym stanowisku w kwietniu 2021 roku Arkadiuszem Paluszkiewiczem. To właśnie w komputerze redaktor Warzechy grzebano przed ponad dwoma tygodniami. Zrobiono to w tajemnicy, bez udziału zatrudnionych w rozgłośni informatyków.

W niedzielę, 24 października przed południem redaktor Warzecha przygotowywała audycję na wieczór. Po godzinie 11, kiedy montowała materiał, przed siedzibę radia podjechał samochód z dwoma mężczyznami. Dokładnie o godzinie 11.09 kierownik redakcji informacji, Artur Wolski, zaprowadził ich do gabinetu prezesa. Tego dnia - jak widać na nagraniach z monitoringu zabezpieczonego już przez prokuraturę - nie tylko wskazywał drogę nieznajomym, ale też pilnował, żeby mogli oni bez przeszkód dostać się do pokoju redaktor Warzechy. Na to jednak musieli poczekać jeszcze kilka godzin - aż dziennikarka skończy pracę.

Pokój A206

Pracę skończyła po godzinie 13. Dokładnie o 13:47 wyszła z pokoju redakcyjnego do samochodu zaparkowanego przed gmachem radia. Kamery zainstalowane w redakcji nagrały, że wyszła razem z redakcyjną koleżanką. Kobiety nie wiedziały, że na zwolnienie się pokoju A206 czekał szef działu informacji, który co jakiś czas obserwował sytuację na korytarzu. Po wyjściu kobiet na zewnątrz, Artur Wolski wyglądał przez okno (to też zarejestrowała kamera). Małgorzata Warzecha odjechała sprzed redakcji, a jej koleżanka dopaliła papierosa i wróciła do pokoju A206. W tym czasie kierownik działu informacji wrócił do prezesa i rozmawiał z nim w korytarzu przed gabinetem, nieznajomi goście czekali tymczasem w środku.