Prokuratura nasłała policję na skarbówkę

Prokuratura wysłała policjantów do Krajowej Administracji Skarbowej, by wyjaśnili, dlaczego KAS kontrolowała Fundację Józefa Szaniawskiego, powiązaną z prawicowymi politykami - wynika z dokumentów, do których dotarł tvn24.pl. Skarbówka ujawniła nieprawidłowości związane z 4,5-milionową dotacją, za którą fundacja tworzyła Muzeum Zimnej Wojny.