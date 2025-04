"To była wojna między USA a Katarem. Dzisiaj żałuję, tego co zrobiłem"

Katar zdobył w końcu prawa do mundialu. Stany Zjednoczone odpadły z wyścigu. Ale to nie był jedyny klient Elwooda.

- Podczas lotu powrotnego z Vegas oglądałem film "Kac Vegas". I myślałem sobie: "Ten szalony film to nic w porównaniu z tym, co właśnie widziałem i czego byłem częścią" - wspomina.

Zdradza też, jak się manipuluje opinią publiczną, ile to kosztuje, i jak łatwo osiąga się zamierzone cele. Wszystko to kwestia pieniędzy.

Zażyczył sobie prywatnego odrzutowca, którym przewiózłby swoją partnerkę z Los Angeles do siebie do Vegas, a później by ją odstawiłby do LA.

To był to ostatni tydzień ramadanu - jednego z najświętszych okresów w kalendarzu muzułmańskim. A my byliśmy w Vegas, pijąc od rana do nocy, ćpając i przegrywając pieniądze w kasynie. Patrzyłem, jak jednego wieczoru Mutasim przegrał na ruletce równowartość mojej rocznej pensji. To był bardzo przerażający weekend.