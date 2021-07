PiS kontra ludzie LGBT+. Czy łańcuch i troje nastolatków wystarczą, by powstrzymać wojnę?

1 lipca minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówi PAP o fundacjach, które "rozszerzają edukację seksualną młodzieży" i w ten sposób ją "demoralizują". Chodzi o ustalanie, komu wolno wchodzić z zajęciami do szkół.

4 lipca w publicznej telewizji minister Czarnek przekonuje, że "nie wie, co to znaczy homofob" i "kocha ludzi mądrą miłością".

Jednak Wiktoria i Franek nie czują się kochani, bo w kolejnym zdaniu minister dorzuca: "nie chcę, żeby ktoś ze swoją orientacją seksualną, i to w sposób wulgarny i prymitywny, wychodził na ulice i mówił, że to jest norma". 18-letni Franek kilka miesięcy wcześniej dokonał coming outu (gdy okazało się, że jest siostrzeńcem premiera Morawieckiego o licealiście zrobiło się głośno), a Laura i Wiktoria nieraz brały udział w marszach równości.

5 lipca zaczynają się już trochę obawiać. Wprawdzie minister Czarnek nie powiedział tego dnia nic specjalnie bolesnego, ale za to prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych. Zgodnie z nią Czarnek będzie mógł ustanawiać i finansować programy edukacyjne. Laura, Wiktoria i Franek boją się nawet myśleć, co to będą za programy.