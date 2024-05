Przychodzi Matecki do Romanowskiego. "To wygląda bardzo słabo, panowie"

Do narady doszło w pierwszym kwartale 2022 roku. Głównym tematem spotkania jest omówienie strategii, jak wytłumaczyć się z powiązań polityków wówczas Solidarnej Polski ze stowarzyszeniami, które wygrały konkursy z Funduszu Sprawiedliwości na przeciwdziałanie przestępczości. Chodzi o organizacje powiązane z Dariuszem Mateckim i Mateuszem Wagemannem - stowarzyszenie Fidei Defensor i Stowarzyszenie Przyjaciół Zdrowia. Romanowski: Co ja mam mówić na komisji sejmowej? Wagemann: Znaczy związków nieformalnych, w sensie koleżeńskich, no to trudno się wyprzeć, bo to będzie w internecie, to jest na zdjęciach, to jest wszędzie i… Matecki: No, ale formalnie to nie byłem związany ani z jedną, ani drugą organizacją. Stowarzyszenie Fidei Defensor miało dostać od 2020 do 2025 na przeciwdziałanie przestępczości w sumie ponad 12 milionów złotych. Do końca 2023 roku do tej szczecińskiej organizacji, m.in. walczącej z chrystianofobią, trafiło z Funduszu Sprawiedliwości 9,2 mln zł. Kolejne wypłaty wstrzymano w styczniu tego roku.