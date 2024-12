Nie ma demokracji bez czytania. To w języku znajdziemy odtrutkę na populizm

Marta Irzyk, tvn24.pl: Zanim przejdziemy do spraw ogólnych, pozwolę sobie na pytanie prywatne: co słychać na polonistyce? Jak pan ocenia kolejne pokolenie?

Dr hab. Piotr Millati, prof. UG: Zawsze jest część studentów, która przychodzi tutaj z prawdziwego powołania. Bo czuje, że nie może inaczej. To jakaś dziwna predestynacja, która na kogoś pada. Ta osoba odnajduje tutaj naturalny azyl, miejsce, w którym może rozmawiać o tym, co nie jest tematem gdzieś indziej. Jest też część studentów rozczarowanych. Męczą się, bo inaczej to sobie wyobrażali, co innego chcieli czytać.