Dania pozwie polski rząd? "Konserwatyści nie są ani przeciwko demokracji, ani przeciw LGBT"

Ammitzboell jest posłanką duńskiej Konserwatywnej Partii Ludowej. W parlamencie zasiada od 2019 roku. Ekonomistka, specjalistka w dziedzinie polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa. Jest autorką rezolucji, w której Folketinget – duński parlament – zobowiązuje rząd w Kopenhadze, by pozwał Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Katarina Ammitzboell: I tak, i nie. Od lat obserwujemy to, co dzieje się w Polsce, i od lat budzi to niepokój. Od lat rozmawiamy o zagrożeniach polskiej praworządności i niezależności polskich sędziów. Rozmawiam o tym z sędziami i przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości także z Polski, rozmawiałam online z sędzią Igorem Tuleyą. Ale do sprawy niezależności sędziów w Polsce doszły ostatnio jeszcze kwestie tak zwanych stref wolnych od LGBT. Uważam, że teraz miarka się przebrała.