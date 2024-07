"Myślę, że nie jest za wcześnie, by to powiedzieć: to będzie największa awaria systemów IT w historii" - napisał w mediach społecznościowych konsultant ds. cyberbezpieczeństwa Troy Hunt. "To jest właściwie to, czego wszyscy się obawialiśmy przy okazji Y2K [tzw. pluskwa milenijna, która w 2000 r. miała przynieść katastrofalne skutki w systemach komputerowych - red.], tylko że tym razem to się naprawdę wydarzyło" - zaznaczył.