Ludzie przychodzili nad te ruiny i płakali, płakali, jakby umarł im ktoś bliski

Pani Ewa z Lądka-Zdroju poszukuje zamrażarki. Najlepiej przemysłowej. Dała już ogłoszenie na Facebooku i wypytuje znajomych. Nie będzie jednak mrozić jedzenia. Chce do niej wsadzić kilkadziesiąt ksiąg, w których kościelną łaciną i staroniemieckim zapisano losy mieszkańców Lądka-Zdroju.

Janie, wróć!

- Patent z zamrażarką podpowiedział mi znajomy archiwista. Chodzi o to, by w ten sposób zatrzymać rozwój drobnoustrojów - wyjaśnia Ewa Zadora, która jest przewodniczką, sudecką regionalistką i autorką książek o Lądku. - Póki co księgi wylądowały w szkolnej kuchni i teraz przekładam tysiące kart bibułą, żeby pozbyć się wilgoci. Głowa mnie już boli od tej pracy i tego smrodu - wyznaje przewodniczka.