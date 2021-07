Lech Wałęsa: Straciłem rodzinę. Ale w życiu trzeba wybierać

Jeszcze rok, półtora roku temu umówienie się na wywiad z Lechem Wałęsą graniczyło z cudem. Prawie nigdy nie miał czasu - albo nie było go w Polsce, albo gdy był, to i tak non stop w rozjazdach. Zarabiał dzięki swojej legendzie. Odczyty, konferencje albo po prostu "bywanie". Firmy - niejednokrotnie duże zagraniczne korporacje - płaciły za to, że legenda Solidarności uświetniała swoją obecnością na przykład otwarcie filii na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Aż nadeszła pandemia. Zmieniła wiele, także w życiu Lecha Wałęsy. Z byłym prezydentem rozmawiali Arleta Zalewska i Krzysztof Skórzyński.