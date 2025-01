Pojawił się szakal, kleszcze nie znikają. Co nam robi półtora stopnia w górę?

- Widać, jak zmiany klimatu postępują, jest dokładnie jak w rozkładzie jazdy, to się po prostu posuwa do przodu - mówi naukowiec. - Powódź na Dolnym Śląsku była "wzmocniona" przez globalne ocieplenie. Poza tym tego roku latem było dużo ulewnych deszczy, nawałnic w miastach. Przy jednocześnie postępującej suszy. To są takie widoczne oznaki tego, że zmieniliśmy świat.

Rozkład jazdy

- To teraz - jeśli rośnie temperatura, to rośnie też parowanie wody z mórz i oceanów.

- Tak jest, to na logikę, nie trzeba mieć trójki z fizyki, żeby na to wpaść.

- Więc jak jest większe parowanie, to potem więcej wody może spaść z deszczem - tłumaczy profesor Szymon Malinowski. - No i im więcej pary wodnej w powietrzu, tym silniejsze burze i nawałnice, bo zamiana pary w wodę to taka maszyna parowa, która napędza nawałnicę. I dodajmy, że jak woda spada w dużych porcjach, to szybciej spływa, nie rozlewa się i nie wsiąka powolutku. Do tego tam, gdzie się już rozleje, to więcej wody paruje z cieplejszej powierzchni gruntu i z roślin, a mniej zasila glebę. Czy na wiosnę były roztopy? Czy zimą leżał śnieg?