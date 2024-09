"Jeeeest! Mamy złoto!" Niezwykłe odkrycie Polek w klasztorze

Kiedy fani sportu śledzili igrzyska olimpijskie i cieszyli się ze złotego medalu we wspinaczce sportowej kobiet, numizmatyków emocjonował inny złoty medal. Dla świata nauki zdobyły go Polki i pewnie musiały się przy okazji trochę powspinać, bo zrobiły to w górzystej Austrii. Ale na tym podobieństwa się kończą.