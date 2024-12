Kiedyś von Herbersteinowie, dziś powodzianie. O mapie wspomnień i bigosie w pałacu

Gorzanów leży w samym sercu Ziemi Kłodzkiej, 15 kilometrów na południe od Kłodzka, 30 kilometrów od granicy z Czechami . Jest tam szkoła podstawowa, dom kultury, młyn, stacja kolejowa i trzy zakłady butelkujące wodę mineralną, bo ponad sto lat temu we wsi odkryto jej źródła.

Całość była przez ostatnie 12 lat dopieszczana przez właścicieli, bo kiedy kupili go w 2012 roku, powoli się rozpadał. Załatali wyrwę w dachu i dziurawe podłogi, restaurowali sufit po suficie.

Niektórzy mieszkają tam do dziś, tak jak pan Franciszek. Wielka woda zaskoczyła go w jego parterowym domu na końcu wsi. Przez trzy dni czekał na strychu, aż opadnie. Doznał takiego szoku, że przez ponad tydzień do nikogo się nie odzywał.