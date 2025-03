Zdjęcie: Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images (zdjęcie ilustracyjne)

Zdjęcie: Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images (zdjęcie ilustracyjne)

"Trudno przyjąć, że przepychanie na Białoruś, w nocy, w lesie, to działanie w interesie dziecka"

Zdjęcie: Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images (zdjęcie ilustracyjne)

Zdjęcie: Maciej Luczniewski/NurPhoto via Getty Images (zdjęcie ilustracyjne)

Zgodnie z przepisami Straż Graniczna może nastoletniego uchodźcę umieścić w zamkniętym, strzeżonym ośrodku przypominającym więzienie. Może go też zawieźć do placówki opiekuńczo-wychowawczej i po prostu zostawić pod drzwiami. Zapewnia jednak, że tego nie robi. I zapewnia, że nie stosuje pushbacków wobec dzieci. Maciej Grześkowiak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: - Wiemy o sytuacjach, w których zawracane do Białorusi były osoby małoletnie.