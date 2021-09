Czy zdalna szkoła wróci? "Jak dojedziemy do Wszystkich Świętych, to później będzie dobrze"

"Zdrowy rozsądek" w kontekście pandemii to jeden z ulubionych zwrotów premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. To właśnie na niego powoływał się, gdy latem znosił niemal wszystkie pandemiczne restrykcje.

26 września epidemiolog Eric Feigl-Ding opublikował w sieci dane dotyczące zachorowań wśród dzieci – nie są optymistyczne. Opatrzył je komentarzem: "Biedni angielscy uczniowie". Pokazał, że we wrześniu 2020 roku na COVID-19 w skali na sto tysięcy chorowało ledwie kilkudziesięciu uczniów w wieku od 10 do 14 lat. We wrześniu 2021 roku w tej grupie było już ponad tysiąc przypadków na sto tysięcy. Jego zdaniem szybkie rozprzestrzenianie się zaraźliwego wariantu delta jest związane nie tylko ze zdjęciem restrykcji dotyczących maseczek, ale też ze zwlekaniem z dopuszczeniem do szczepienia dzieci od 12. roku życia. Komentujący jego wpis Brytyjczycy zastanawiają się, czy w zestawieniu z tymi danymi "zdrowy rozsądek" w walce z pandemią to jednak nie za mało.