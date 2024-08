"Big Brother", "Masterchef" i "Magia Nagości" na żywo. Dojeżdżali na nie elektrycznymi pojazdami

Jeszcze 10 lat wcześniej nie było dróg łączących trzy dawne zabory. W części kraju jeździło się po lewej stronie jezdni, w reszcie po prawej. Tory miały różne rozstawy. Płacono koronami i dwoma rodzajami marek. Obowiązywały różne systemy prawne. Granice de facto dopiero się tworzyły. Przeciwko Niemcom wybuchło powstanie wielkopolskie, potem powstania śląskie. Na Śląsku oraz Warmii i Mazurach zarządzono plebiscyty, by tą drogą zdecydować, do którego z państw te ziemie będą należeć. Na Śląsku Cieszyńskim toczyły się walki między Polakami a Czechami. Wkrótce stoczono boje o Wilno i Lwów. W 1920 r. wybuchła z kolei wojna polsko-bolszewicka. Walki o granice trwały do 1921 r.