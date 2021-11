"Przepraszamy, kończymy koncert". Śmierć w rytmie muzyki

Najtwardsi czekają na artystę godzinami. Niejednokrotnie bez dostępu do wody czy jedzenia. Żeby nie stracić miejsca, rezygnują z pójścia do toalety. Na koncertach w plenerze może być nawet 40 stopni Celsjusza. Zaczyna się koncert, a tysięczny tłum prze do przodu, metalowa barierka wbija się w brzuch, a w plecy - łokcie osób z tyłu. W tłumie zaczyna się pogo, a nad głową przelatują ludzie, tak zwani pływacy. W tym momencie dla wielu osób, które tak bardzo czekały na koncert, przygoda może się skończyć. Wtedy albo sami będą próbować przedrzeć się przez tłum lub poproszą o pomoc ochronę. Inni zemdleją, upadną na podłogę, czasem niezauważeni.

Najgorszy dzień rock and rolla

Oczekiwania wobec Altamont Speedway Free Festival w Kalifornii w 1969 roku były spore. Mówiono, że będzie "zachodnim Woodstockiem". Altamont również był darmowy, a line-up wpisywał się w ówczesne gusta hipisowskiej młodzieży. Główną gwiazdą byli The Rolling Stones, oprócz nich na scenie pojawili się między innymi Santana, Jefferson Airplane czy The Flying Burrito Brothers. Zagrać mieli też The Grateful Dead, jednak odmówili występu, kiedy zorientowali się, co dzieje się na miejscu.