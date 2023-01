Pastylki, 50-groszówka, wielkie wieści i aspiracje. Rok, w którym Polska znów zamarzyła o kosmosie

Niedługo przed końcem 2022 roku odszedł Mirosław Hermaszewski. Stało się to dzień po tym, jak na Pacyfiku wodowała kapsuła Orion. To na jej pokładzie w 2024 roku astronauci mają dotrzeć na orbitę Księżyca, a w 2025 roku - na sam Księżyc. Polacy im w tym pomogą. Generał Hermaszewski zmarł niespełna trzy tygodnie po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Sławosz Uznański został wybrany na rezerwowego astronautę Europejskiej Agencji Kosmicznej. To oznacza, że ma szansę zostać drugim Polakiem w kosmosie.